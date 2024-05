Hier „wuzelt“ der Kanzler mit dem Teamchef

Der Kanzler hatte in seinem „Österreichplan“ eine Spielstätte für das Nationalteam vorgeschlagen, das auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann. Sie soll „modern und adäquat“ sein sowie bis zum Jahr 2030 stehen. Diese Idee präsentierte er am Donnerstag ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, laut Aussendung des Kanzleramts hat sie „durchwegs Unterstützung gefunden.“ Die Pläne für ein neues Nationalstadion sollen in der nächsten Regierungsperiode konkretisiert werden.