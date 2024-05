Neun Messerstiche bei Weihnachtsfeier versetzt

Am 15. Dezember des Vorjahres feierte ein Malerbetrieb Weihnachten, gleich um die Ecke in einer Brauerei in Wien-Landstraße. Es wurde ordentlich getrunken: „Nach dem Essen kam literweise Wodka. Nur Wodka, Wodka und mehr Wodka“, weiß ein 47-Jähriger gerade noch. Davon habe er „mindestens einen Liter getrunken“ – dann reißen die Erinnerungen bei dem Kroaten ab.