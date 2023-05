Breitbandatlas informiert über Internetversorgung

Die Versorgung mit schnellem Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung - sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Mit der neuen Version des Breitbandatlas soll hier für mehr Transparenz gesorgt werden: Mit ein paar Klicks stehen Details zur Internetversorgung über das Festnetz oder den Mobilfunk zur Verfügung, teilte das Finanzministerium am Sonntag in einer Aussendung mit.