Blutige Nibelungen auf der feministischen Agenda

Die Königinnen am neuen Pfad

Der Ausnahmeautor Schmalz hat die blutige Nibelungensaga feministisch umgedichtet, was Windischbauer entgegenkommt. „Es geht um Rape Culture, um eine Vergewaltigung, die irgendwie in dem Stoff drinsteckt, die aber nie so hinterfragt wurde. Bisher ging es immer um Siegfried, den Helden, der in die Welt rauszieht, und wenn ihm da eine Frau in die Quere kommt, muss er sie entweder bekämpfen oder vergewaltigen“, sagt die Schauspielerin, die selbst Feminismus auf ihrer Agenda stehen hat. In der Neudeutung nehmen den Königinnen Brünhild und Kriemhild ihr Schicksal selbst in die Hand.