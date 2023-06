Wechsel in die Champions League

Geboren wurde Julia Windischbauer am 15. Dezember 1996 in Linz. Nach der Matura studierte die 172 cm große Aktrice an der Falckenberg-Schule, 2019 wurde sie Teil des Ensembles der Münchner Kammerspiele. Seit 2020 ist sie am Deutschen Theater Berlin tätig, wo sie u. a. in „Maria Stuart“ und „Der Sturm“ überzeugte.

(Bild: Robin Kater www.robinkater.com +49 151 270 984 20)