Fünf Tipps gegen Reichweiten-Angst im Winter

Erst aufwärmen, dann abfahren

Beim Elektroautofahren im Winter ist es wie beim Sport: Wer sich vorher warm macht, kommt weiter. Denn alle Elektroautos haben eine Standheizung, die sich in der Regel per Smartphone-App steuern oder zumindest im Bordcomputer programmieren lässt. Wenn das Auto an der Ladestation angeschlossen ist, wird so beim ersten Erwärmen kein Strom aus dem Akku verbraucht und startet mit wohliger Wärme. Für alle, die nicht in der Garage parken, ist das noch wichtiger. Und natürlich: Schneeräumen nicht vergessen. Und zwar diesmal nicht nur an den Scheiben. Schließlich geht’s hier nicht nur um die Sicht, sondern auch um das Gewicht und den Luftwiderstand. Je mehr Schnee, desto mehr muss der Motor schleppen - und desto weniger weit kommt er.