Fix! WSG legt nach Hartberg-Spiel Protest ein

„Verstoß gegen geltende Spielregeln“

„Nach Ansicht der WSG Tirol stellt dieser Vorgang einen Verstoß gegen die geltenden Spielregeln dar. Zwischen dem Betreten des Spielfeldes durch den genannten Spieler und dem Elfmeterfoul in der 70. Spielminute gab es keine Spielunterbrechung. Ein der WSG Tirol vorliegender Videomitschnitt dokumentiert diesen Ablauf. Gemäß den Bestimmungen der IFAB-Spielregeln ist eine Einwechslung ausschließlich im Rahmen einer Spielunterbrechung zulässig. Lukas Fridrikas wurde jedoch während einer laufenden Spielszene auf das Spielfeld gewunken und erwirkte wenige Sekunden später den entscheidenden Elfmeter“, hieß es in einer Aussendung der Tiroler.