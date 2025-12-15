Hochzeitsspiel eskalierte: Braut musste ins Spital

Dass eine Hochzeitsfeier etwas eskaliert, kann schon gelegentlich vorkommen – aber dass die Braut nach einer Prügelei ins Spital muss, ist wohl etwas ungewöhnlich. Im Sauerland in Deutschland kam es beim Hochzeitsspiel „Krawattenwerfen“ zu Unstimmigkeiten und in weiterer Folge zu einer Prügelei. Neben der Braut musste auch ein Gast medizinisch behandelt werden.