Krawattenwerfen brutal
Hochzeitsspiel eskalierte: Braut musste ins Spital
Dass eine Hochzeitsfeier etwas eskaliert, kann schon gelegentlich vorkommen – aber dass die Braut nach einer Prügelei ins Spital muss, ist wohl etwas ungewöhnlich. Im Sauerland in Deutschland kam es beim Hochzeitsspiel „Krawattenwerfen“ zu Unstimmigkeiten und in weiterer Folge zu einer Prügelei. Neben der Braut musste auch ein Gast medizinisch behandelt werden.
Das Spiel „Krawattenwerfen“ ist das Pendent zum gebräuchlicheren Brautstraußwerfen. Wer das Accessoire fängt, gilt als nächster Bräutigam. Bei der Feier hatten es wohl einige Gäste sehr verbissen auf die Trophäe abgesehen – neben der Krawatte flogen offenbar auch Fäuste.
Polizei rückte mit Großaufgebot an
Zunächst war von rund 30 Beteiligten die Rede, weshalb die Polizei am Samstagabend mit erheblichem Kräfteaufgebot zur Feier in Hemer im Sauerland ausrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die eigentliche Auseinandersetzung bereits beendet, die Lage aber weiterhin aufgeheizt gewesen, sagte der Sprecher.
Ein 39 Jahre alter Gast sowie die Braut kamen ins Krankenhaus. Die Frischverheiratete habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Polizei ermittelt nun gegen vier Männer im Alter von 19, 28, 39 und 47 Jahren, die sich wechselseitig Körperverletzung vorwerfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.