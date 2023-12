Epic Games gewinnt Klage gegen Google

Epic Games hat sich im Rechtsstreit mit Google um die Praktiken des Tech-Giganten in dessen App-Store durchgesetzt. Das Gericht entschied in allen Punkten zugunsten des „Fortnite“-Entwicklers, wie am Dienstag aus den Gerichtsunterlagen hervorging. Demnach stellt der Play-Store ein illegales Monopol dar. Über Abhilfemaßnahmen will das Gericht im Jänner entscheiden. Google kündigte Berufung an.