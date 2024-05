Falsches Spiel um Rangnick und Danso

Unter der Woche trainierte Danso normal mit, die letzte Einheit am Samstag ließ er aus. Erst am Sonntag Vormittag, wenige Stunden vor dem Anpfiff gegen Montpellier, wurde dann entschieden, dass Danso nicht im Kader stehen wird. „In Absprache mit Trainer Franck Haise und der medizinischen Abteilung“, so Danso, der bei der EURO natürlich dabei sein wird, zur „Krone“. Der Abwehrspieler ist noch nicht bei 100 Prozent, völlig fit. Daher entschied sich Lens gegen einen Einsatz. Was professionell ist. Also kein Skandal, nur viel Lärm um nichts...