Schiffsunglück in Ungarn: Tote und Vermisste

Zwei Leichen und beschädigtes Boot gefunden

Wenig später stießen die Einsatzkräfte am Donauufer auf die Leiche eines Mannes und einer Frau. In unmittelbarer Nähe fand man auch ein beschädigtes Motorboot vor. In diesem sollen sich dem Vernehmen nach aber insgesamt acht Personen befunden haben. Fünf Passagiere werden weiterhin vermisst.