„Hilfe, mein Mann ist in die Donau gestürzt!“

Fünf Personen im Alter von 25 und 53 Jahren feierten Samstagnacht feuchtfröhlich auf einem Boot in Unterlandshaag in der Gemeinde Feldkirchen an der Donau. Beim Verlassen des Bootes stürzte bereits einer über einen schwimmenden Steg ins Wasser, wobei er von den anderen herausgezogen wurde. Beim Weg Richtung Arealausgang verlor eine Frau aus nicht näher bekannten Gründen ihren Lebensgefährten aus den Augen und hatte Angst, er sei ebenfalls in die Donau gestürzt.