Regen und Gewitter in ganz Österreich möglich

Ein Wechsel aus Sonne und Regen ist am Dienstag in ganz Österreich zu erwarten. Beispielsweise können auch heftige Gewitter in Salzburg auftreten. Der Wind kommt schwach bis mäßig. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen dann auf höchstens 22 Grad. Am mildesten bleibt es im Osten des Landes.