Nach Allegri-Ausraster: Juventus hat neuen Trainer

Juventus hatte Coach Massimiliano Allegri am Freitag wegen seiner Ausraster während und nach dem Coppa-Italia-Finale gegen Atalanta (1:0) entlassen. Montero, der die U19-Elf der „Alten Dame“ trainiert, wird in den Spielen am Montag in Bologna und am nächsten Sonntag zu Hause gegen Monza an der Seitenlinie stehen.