Fury küsst Usyk: „Bist ein sehr guter Boxer“

Das Schnipsel dauert kaum 16 Sekunden, hat es aber in sich. Es zeigt, wie Tyson Fury nach dem Schwergewichts-Weltmeisterschaftskampf in Saudi Arabien auf den großen Triumphator Usyk zusteuert, ihn geradezu herzt und sagt: „Oleksandr, du bist ein starker Mann und sein sehr guter Boxer.“ Sprach‘s drückte Usyk an sich und küsste ihn auf die Stirn. Ganz so als, spräche hier der siegreiche Großmeister mit einem jungen Empörkömmling. Dabei ist Usyk ein Jahr älter als Fury und gewann den Kampf. Seither ist der Ukrainer der erste Boxer seit Lennox Lewis vor 25 Jahren, der alle bedeutenden Weltmeistertitel im Schwergewicht innehat.