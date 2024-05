Nach tödlichem Unfall muss Lenker vor Gericht

Der Lenker des Betonmischers, ein gebürtiger Kroate (54), muss sich am kommenden Donnerstag wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Einzelrichter in Graz verantworten. Laut Anklage soll er ungebremst auf das Stauende und somit in das Fahrzeug der Getöteten aufgefahren sein, da er ganze acht Sekunden lang seine Aufmerksamkeit nicht dem Verkehr gewidmet haben soll.