„Nightwatch“: Fortsetzung des blutigen Kult-Films

Emma (Fanny Leander Bornedal) will herausfinden, was vor 30 Jahren geschah, als ihre Eltern fast von einem Serienmörder getötet wurden. Als sie einen Job als Nachtwächterin annimmt und den Mörder in seiner Isolierzelle besucht, beginnt ein blutiger Rachefeldzug. Lesen Sie hier unsere Kritik zur Fortsetzung des Kult-Thrillers „Nightwatch: Demons Are Forever“ mit „Game of Thrones“-Star Nikolaj Coster-Waldau.