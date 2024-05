Oilers erzwingen gegen Canucks siebentes Spiel

Die Edmonton Oilers haben in den NHL-Play-offs gegen die Vancouver Canucks ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die Oilers gewannen am Samstag (Ortszeit) Spiel sechs der Serie gegen die Canucks daheim mit 5:1 und glichen so im Semifinale der Western Conference zum 3:3 aus. Spiel sieben findet in der Nacht auf Dienstag in Vancouver statt. Mit den Dallas Stars steht der Finalgegner in der Western Conference fest. Im Osten treffen die New York Rangers auf die Florida Panthers.