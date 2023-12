Letzter Appell an die „uneinsichtigen“ Tourengeher

Als Skigebiet winzig, als Ziel für Tourengeher aus halb Tirol immer gefragter: die weißen Hänge in Hoch-Imst. In die neue „Aufstiegshilfe“ investierte man jüngst 21 Millionen Euro, doch die brauchen die Tourengeher nicht. Die gehen oft in Gruppen vom (kostenlosen) Parkplatz auf den frisch präparierten Pisten in Richtung Untermarkter Alm, manchmal bis zu 1000 an einem Tag.