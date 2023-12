Foren-Mythen: Die Inszenierung des Hamas-Angriffs

Grundsätzliches zum Terroranschlag der Hamas

Zunächst einmal müssen wir klarstellen, was am 7. Oktober 2023 überhaupt geschah. An diesem Tag verübte die radikal-islamistische Hamas vom Gazastreifen aus einen Angriff auf Israel. Dieser begann frühmorgens mit einem massiven Raketenbeschuss auf israelische Ziele, der das Abwehrsystem der Israelis überforderte. Zur gleichen Zeit überwanden Hunderte von Hamas-Terroristen und Verbündete die Sperranlagen zwischen Gaza und Israel. Sie drangen auf israelisches Staatsgebiet vor und verübten in Siedlungen und Kleinstädten im Süden Israels Massaker an der Zivilbevölkerung. Die Terroristen nutzten dabei verschiedene Methoden, um die Grenze zu überqueren: Tunnel, Boote, motorisierte Gleitschirme und Sprengstoffgürtel. Unter den Angriffen stach insbesondere jener auf das Supernova-Festival in der Negev-Wüste hervor. Die massiv mit Schusswaffen, Messern, Granaten und Sprengstoff bewaffneten Terroristen eröffneten dort das Feuer auf die Festivalbesuchenden. Es gab Plünderungen, Autos wurden in Brand gesetzt, Geiseln genommen und nach Gaza verschleppt. Zudem kam es zu brutalsten sexuellen Gewalttaten an Frauen und Mädchen.