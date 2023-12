10.000 Luftangriffe auf Gaza seit Kriegsbeginn

Hamas-Angriff am 7. Oktober als Auslöser für Krieg

Auslöser des aktuellen Gazakriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze verübt hatten. Dabei wurden mehr als 1200 Menschen getötet.