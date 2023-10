Terroristen posieren mit verschleppten Israelis

Frau unter Gejohle durch Straße geführt

Ein weiterer Clip zeigt, wie eine aus einer der Grenzstädte entführte ältere Israelin von bewaffneten Männern unter lautem Gejohle in einem Golfcart eine Straße in Gaza entlanggefahren (siehe unten). In sozialen Medien kursieren zahlreiche weitere Fotos und Videos, die offenbar verschleppte Israelis, darunter auch Kinder, zeigen. Die genauen Hintergründe der Aufnahmen sind unklar.