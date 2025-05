Heimat bist du „alter“ Söhne

„Eigentlich“, sagt Clemens Zavarsky, „wollte ich mich im Sommer 2020 nur für meinen in Corona-Nöte geratenen Fußball-Verein Gaflenz wieder fit machen.“ Nun debütiert er am Samstag im österreichischen Rugby-Nationalteam. Mit 41 Jahren. Kein Spieler in der Geschichte des heimischen Rugby-Sports war bei seinem Debüt im Team-Dress älter.