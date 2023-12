Israels Regierung warnt vor Reisen nach Österreich

Das Land hat die Reisehinweise allgemein angepasst und unter anderem auch für Deutschland, Frankreich und Großbritannien höhere Warnstufen ausgerufen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs werde die Lage regelmäßig beurteilt, heißt es. Dabei seien mehr Bedrohungen festgestellt worden. So sei in vielen Regionen ein deutlicher Anstieg von Hetze, Anschlagsversuchen sowie Antisemitismus zu verzeichnen, teilte der Nationale Sicherheitsstab in Israel mit. Der Iran und seine Verbündeten würden verstärkt versuchen, israelische und jüdische Ziele auf der ganzen Welt anzugreifen.