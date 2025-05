Unfall am Erdbeerfeld: 45-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem schrecklichen Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag stürzte ein 45-jähriger Landwirt mit dem Kopf voran in ein Streuwerk. Sein Vater musste das Unglück mitansehen, seine Ehefrau lenkte den Traktor samt Anhänger. Nach seiner Befreiung wurde er ins Spital geflogen, schwebt in akuter Lebensgefahr.