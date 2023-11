„Krone“-Redakteur sah unzensierte Hamas-Videos

„Krone“-Redakteur Paul Tikal hat am Dienstag mehr als 40 schockierende Minuten lang den blanken Horror gesehen. Die israelische Botschaft in Österreich hat Journalisten und Diplomaten authentische, unzensierte Orginalaufnahmen vom Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober gezeigt. „Es sind brutale Videos von Bodycams der Hamas-Terroristen und gefundenen Handys getöteter Israelis“, so Tikal. Der Inhalt ist nichts für schwache Nerven.