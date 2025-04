Jugendschutz: Sind Verbote immer sinnvoll?

Viele Erwachsene erinnern sich selbst daran, wie sie einst mit Verboten konfrontiert wurden – sei es durch die Eltern oder in der Schule. Manch einen animierte das in Folge sicher auch zum ein oder anderen heimlichen Regelbruch. Gerade in der Pubertät entwickeln Jugendliche ein starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Ein Verbot kann schnell Widerstand hervorrufen – aus Prinzip. Statt auf Verbote setzen einige Eltern auf Gespräche, um ihre Sprösslinge eher dazu zu motivieren, Eigenverantwortung zu übernehmen.