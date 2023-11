Gaza: Weitere Geiseln frei, Feuerpause verlängert

Israel: Hamas hält noch 184 Geiseln im Gazastreifen fest

Es ist die vierte Gruppe an Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen freikam. Zuvor wurden 58 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug für die Geiseln wurden 117 Palästinenser aus der Haft entlassen. Israels Regierungssprecher Eylon Levy sagte am Montag, es würden noch 184 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Davon seien 14 Ausländer sowie 80 Israelis mit einem Zweitpass.