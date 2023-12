Sexuelle Verbrechen der Hamas an Frauen enthüllt

Frauen protestieren vor der UNO in New York mit blutigen Hosen. Sie erinnern damit an die 19-jährige Naama Levy, die von der Hamas in einen Jeep gepfercht wurde und deren graue Trainingshose im Schritt blutgetränkt war, als man sie durch die Straße zerrte.

(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael M. Santiago)