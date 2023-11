Warum die Hamas 10.000 Tote in Gaza in Kauf nimmt

Mit dem Massaker am 7. Oktober hat die Palästinenserorganisation bewusst eine Eskalation des Konflikts in Kauf genommen, so ein Bericht der „New York Times“. In der Interpretation der Islamisten sei es das Ziel, die ins Wanken geratene palästinensische Sache mittels Gewalt wiederzubeleben, schrieb die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf Gespräche mit Hamas-Vertretern.