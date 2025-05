Netanyahu: Hamas-Niederlage wichtiger als Geiseln

Hamas bietet Abgabe schwerer Waffen an

In den indirekten Gesprächen zwischen der Hamas und Israels Regierung hat die Palästinenserorganisation laut Berichten jetzt angeboten, ihre schweren Waffen abzugeben. Man sei bereit, die Raketen mit mittlerer und großer Reichweite unter die Kontrolle Ägyptens zu stellen, hieß es. Zudem bietet die Terrororganisation laut Medienberichten an, die Rekrutierung und das Training von Kämpfern sowie das Graben neuer Schmuggeltunnel einzustellen.