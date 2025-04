Haben Sie Vertrauen in die Demokratie?

Wie sehen Sie die aktuelle Lage in Österreich und der Welt? Sehen Sie die Demokratie gefährdet? Was halten Sie von den Ansichten, die unser User zum im Moment vorherrschenden Status der Demokratien auf dieser Welt präsentiert? Was müsste sich Ihrer Meinung nach verändern, um wieder ein positiveres Licht auf das politische Geschehen zu werfen und das Vertrauen der Menschen in die Demokratie als beste Regierungsform wiederherzustellen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Ideen dazu und freuen uns auf viele Kommentare!