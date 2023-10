Wien: Palästina-Aktivisten ignorieren Demo-Verbot

Obwohl die Kundgebung noch am Mittwochnachmittag von der Polizei Wien untersagt worden war, haben sich am Abend Hunderte pro-palästinensische Aktivisten am Wiener Stephansplatz versammelt. Mit lauten Parolen wurde gegen Israel demonstriert. Die Polizei begann bereits kurz nach der Zusammenrottung, die Versammlung aufzulösen, die Stimmung war aufgeheizt.