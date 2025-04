„Amnesty glaubt, Wahrheit gepachtet zu haben!“

Die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter einer funktionierenden Demokratie. Doch genau diese sehen Menschenrechtsorganisationen in Österreich zunehmend in Gefahr. So werde von der Politik „zunehmend ein Narrativ geschaffen“, in welchem Proteste „als kriminell“ dargestellt werden, so Amnesty-Österreich-Geschäftsführerin Shoura Hashemi.