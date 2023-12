Learn Flow: Der Ansatz für mehr Erfolg beim Lernen

Mit Learn Flow nimmt Sonja nun Schulkinder an die Hand und zeigt ihnen, was in ihnen steckt. Durch individuelle Unterstützung werden Kinder bestmöglich dabei unterstützt, ihr Potenzial zu entfalten und Lernschwächen oder -blockaden zu überwinden. Neu dabei ist, dass sie nun auch andere Pädagogen und Fachkräfte ausbildet, um als Learn Flow Lernbegleiter tätig zu sein. Diese Ausbildung ermöglicht es weiteren Fachkräften, die erfolgreichen Methoden von Learn Flow anzuwenden und so noch mehr Kindern und Jugendlichen zu helfen.