Kein Kind soll in Zukunft mehr an Krebs sterben

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, schon gar nicht, wenn es um effiziente Krebstherapien geht. „Bösartige Erkrankungen bei jungen Patienten - insbesondere bei Babys - unterscheiden sich erheblich von jenen Erwachsener. Das liegt unter anderen an ihrer biologischen Struktur, ist aber auch entwicklungsbedingt. Manche solcher Krebsarten gibt es außerdem nur im Kindesalter und sie weisen eigene genetische Eigenschaften auf“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Kaan-Boztug, wissenschaftlicher Direktor der St. Anna Kinderkrebsforschung, Immunologe am St. Anna Kinderspital in Wien und Professor an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde mit Schwerpunkt Entzündungsforschung an der MedUni Wien.