Drei Wehren im Einsatz

Lachs geräuchert: Ofen geriet in Brand

Kärnten
16.12.2025 22:26
Drei Feuerwehren standen mit 35 Kräften im Einsatz.
Drei Feuerwehren standen mit 35 Kräften im Einsatz.(Bild: feuerwehr-villach.at)

Es sollte köstlicher geräucherter Lachs werden, doch nicht nur der Fisch, auch der Ofen und das Nebengebäude brannten in Villach.

0 Kommentare

Kurz vor 20 Uhr wurden am Dienstag in Kärnten die Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehren Vassach und Landskron alarmiert: Brand in einem Nebengebäude im Stadtteil Lind. Dort war ein Räucherofen aufgebaut gewesen, in dem Lachs zubereitet worden war – doch alles hatte Feuer gefangen.

„Aufgrund der bereits sichtbaren Flammen bestand akute Gefahr, dass das Feuer auf die Gebäudeteile übergreift. Durch die dichte Bebauung war zudem eine unmittelbare Bedrohung für angrenzende Objekte gegeben“, berichtet Harald Geissler, der Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Hausbesitzer bei Löschversuchen verletzt
Der Hausbesitzer hatte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher unternommen und konnte die Flammen dadurch glücklicherweise eindämmen. Dabei zog er sich aber eine leichte Verletzung an der Hand zu. Er wurde durch den Feuerwehrarzt der Hauptfeuerwache Villach erstversorgt. Ins Krankenhaus musste er nicht.

Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.
Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.(Bild: feuerwehr-villach.at)

Ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache Villach löschte den noch glosenden Räucherofen. Ein Trupp öffnete das Dach der angebauten Garage mithilfe einer motorbetriebenen Rettungssäge, um mögliche Glutnester gezielt bekämpfen zu können. Nach dem Löschen wurde mit einer Wärmebildkamera alles kontrolliert und auf etwaige weitere Glutnester abgesucht. Die Freiwillige Feuerwehr Landskron blieb als Brandwache vor Ort.

„Durch das rasche Erkennen des Brandes sowie das schnelle und umsichtige Eingreifen des Hausbesitzers und der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus und benachbarte Gebäude glücklicherweise verhindert werden“, so Geissler.

Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Vassach und Landskron mit rund 35 Einsatzkräften. Ebenfalls vor Ort war die Polizei.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
