Lachs geräuchert: Ofen geriet in Brand

Hausbesitzer bei Löschversuchen verletzt

Der Hausbesitzer hatte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher unternommen und konnte die Flammen dadurch glücklicherweise eindämmen. Dabei zog er sich aber eine leichte Verletzung an der Hand zu. Er wurde durch den Feuerwehrarzt der Hauptfeuerwache Villach erstversorgt. Ins Krankenhaus musste er nicht.