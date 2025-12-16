Welcher Olympiasieger rockte in Wien die Bühne?

Managerinnen und Manager machten Musik im Metropol – und das schon zum 19. Mal! Dabei traten auch ein Olympiasieger und ein Europameister auf. Generell kommt es in Österreich immer wieder vor, dass Sportlerinnen und Sportler nach ihrer Karriere im Musikgeschäft landen. Der erfolgreichste ist der frühere Slalom-Artist Hansi Hinterseer. Aber auch die zweifache Ski-Weltmeisterin Lizz Görgl ist heute als Sängerin tätig.
Bernhard Gruber, Olympiasieger und Weltmeister in der Nordischen Kombination, rockte mit „Brenna tuats guat“ von Hubert von Goisern im Metropol die Bühne, begleitete sich selbst auf der E-Gitarre. Alexander Suppan, der 2024 vor dem Riesenrad mit Österreichs 3x3-Rollstuhlbasketballern den EM-Titel holte, begeisterte die Zuschauer bei dem von Thomas Zanyath organisierten Event mit „All Star“ von Smash Mouth.
Orsolics war auf Platz eins der Charts
Der Kultsong von Boxlegende Hans Orsolics über sein „potschertes Leb’n” schaffte es in Österreich 1986 sogar auf Platz eins der Charts. Der davor tief gefallene Star konnte mit den Erträgen einen großen Teil seiner angehäuften Schulden abbezahlen.
Prohaska und Krankl im Duett
Hans Krankl schaffte es Johann K. im Jänner 1986 mit „Lonely Boy“ auf Rang zwei der Charts, im Jänner 1990 mit „Der Bätman bin i“ auf Rang 24, im Dezember 2002 mit „Rudi“ auf Platz sieben und mit „Jingle Bells“ im Dezember 2003 auf Rang elf der Charts. Für immer kultig ist ein Duett mit Herbert Prohaska, als sie als sie als Opitz und Zwirschina auftraten.
Hansi Hinterseer: 30 x Gold und 9 x Platin
Der erfolgreichste Ex-Sportler-Musiker in Österreich ist Hansi Hinterseer. Der Tiroler der als Skifahrer einmal WM-Silber und sechs Weltcup-Rennen gewann, kam in seiner musikalischen Karriere auf 30 Goldene Schallplatten und neun Platin-Schallplatten.
Zweifache Weltmeisterin ist seit 2017 Sängerin
Lizz Görgl zeigte vor ihren beiden WM-Goldenen in Garmisch schon bei der Eröffnungsfeier ihr Gesangstalent, als sie den offiziellen WM-Song „You´re the hero“ zum Besten gab. Seit ihrem Karriereende 2017 ist die Steirerin als Sängerin und Keynote-Speakerin tätig.
