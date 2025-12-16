Welcher Olympiasieger rockte in Wien die Bühne?

Managerinnen und Manager machten Musik im Metropol – und das schon zum 19. Mal! Dabei traten auch ein Olympiasieger und ein Europameister auf. Generell kommt es in Österreich immer wieder vor, dass Sportlerinnen und Sportler nach ihrer Karriere im Musikgeschäft landen. Der erfolgreichste ist der frühere Slalom-Artist Hansi Hinterseer. Aber auch die zweifache Ski-Weltmeisterin Lizz Görgl ist heute als Sängerin tätig.