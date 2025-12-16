Vorteilswelt
1500-Kilo-Kunstprojekt

„Unendliches“ Licht auf Kirche strahlt bis August

Wien
16.12.2025 21:00
Die geschwungene, liegende Acht steht für Unendlichkeit, abgeleitet vom lat. „infinitas“.
Die geschwungene, liegende Acht steht für Unendlichkeit, abgeleitet vom lat. „infinitas“.(Bild: Zwefo)

Das 1500-Kilo-Kunstwerk auf den Türmen der Votivkirche wurde nun offiziell illuminiert. Es ist ein Kraftakt gewesen, das Aluminiumkonstrukt mit fast 5000 LED-Lampen in dieser Höhe zu montieren. 

Graue Wolken, Nebel, Nieselregen – und zwischen dem Dezembergrau schimmert hell eine Ewigkeitsschleife am Himmel. Billi Thanners Skulptur auf den Türmen der Votivkirche wurde am Dienstagabend zum Erleuchten gebracht.

Die „Unendlichkeit des Lichts“, so der Name des Werks, wird aber nicht ewig durchgehend Tag und Nacht erstrahlen, sondern bis nächsten August. Ob das Projekt dann verlängert wird, ist offen.

Billi Thanner vor ihrem Kunstprojekt
Billi Thanner vor ihrem Kunstprojekt(Bild: Zwefo)

Wie berichtet, ist das 1500 Kilogramm schwere Aluminiumkonstrukt mit einem Netz aus fast 5000 LED-Lampen ummantelt. Die 28 Meter lange Schleife ist in 80 Metern Höhe angebracht, was für Techniker und Denkmalschützer keine leichte Aufgabe gewesen ist.

Bei Sturm schwingt die Figur 70 Zentimeter auf und ab und darf den filigrane Sandstein des Gotteshauses nicht in Mitleidenschaft ziehen. Daher wurden in den Türmen eigenen Gerüste errichtet. Stahlträger halten die Installation fest.

„Unendlichkeit des Lichts“ heißt die Skulptur der Künstlerin Billi Thanner. Ab 16. Dezember geht ...
Auf der Votivkirche
Kunstwerk hat 1500 Kilo: „Bete, dass Türme halten“
10.12.2025

Himmelsleiter tourt nun durch Deutschland
Thanner hat vor einigen Jahren auch die Himmelsleiter auf dem Stephansdom geschaffen, die mittlerweile durch Deutschland tourt. Ihre neue Schöpfung kostete 250.000 Euro und wurde rein aus Spenden finanziert. Die Künstlerin selbst hat auf ihre Gage verzichtet. 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
