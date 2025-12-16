Juventus Turin will ÖFB-Teamspieler verpflichten

Juventus Turin hat wohl ein Auge auf ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager geworfen. Der Vertrag des 28-Jährigen in Leipzig läuft im Sommer aus – doch die Deutschen wollen um den Mittelfeldspieler kämpfen.
Wo liegt die sportliche Zukunft von Xaver Schlager? Nach seiner verletzungsbedingten Pause hat sich der ÖFB-Kicker wieder in den Fokus mehrerer Teams gespielt. Auch Traditionsverein Juventus beobachtet die Situation des Österreichers genau, wie Sky-Transferexperte Gianluca Di Marzo berichtet.
Demnach hoffen die Italiener darauf, den Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei nach Turin zu lotsen. Immerhin läuft sein Vertrag bei RB Leipzig Ende der Saison aus. Doch dort will man nichts unversucht lassen, um den Österreicher auch darüber hinaus im Klub zu behalten.
Schlager lässt sich nicht in Karten schauen
Man schätzt die Qualität und Mentalität von Schlager. Allerdings möchte man eine zeitnahe Entscheidung des Österreichers. Ob der 28-Jährige in Leipzig bleiben will oder eine neue Herausforderung sucht, soll sich offenbar schon in der Winterpause entscheiden.
Schlager selbst lässt sich unterdessen nicht in die Karten schauen. „Das ist eine private Sache von mir, darüber muss ich nicht öffentlich reden. Das ist eine Sache, die ich mit meiner Familie und dem Verein kläre“, betonte er zuletzt. Doch bald scheint eine Entscheidung unausweichlich zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.