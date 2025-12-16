Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Sommer ablösefrei

Juventus Turin will ÖFB-Teamspieler verpflichten

Deutsche Bundesliga
16.12.2025 20:36
Spielt ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager bald für Juventus Turin?
Spielt ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager bald für Juventus Turin?(Bild: GEPA)

Juventus Turin hat wohl ein Auge auf ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager geworfen. Der Vertrag des 28-Jährigen in Leipzig läuft im Sommer aus – doch die Deutschen wollen um den Mittelfeldspieler kämpfen. 

0 Kommentare

Wo liegt die sportliche Zukunft von Xaver Schlager? Nach seiner verletzungsbedingten Pause hat sich der ÖFB-Kicker wieder in den Fokus mehrerer Teams gespielt. Auch Traditionsverein Juventus beobachtet die Situation des Österreichers genau, wie Sky-Transferexperte Gianluca Di Marzo berichtet.

Demnach hoffen die Italiener darauf, den Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei nach Turin zu lotsen. Immerhin läuft sein Vertrag bei RB Leipzig Ende der Saison aus. Doch dort will man nichts unversucht lassen, um den Österreicher auch darüber hinaus im Klub zu behalten.

Schlager lässt sich nicht in Karten schauen
Man schätzt die Qualität und Mentalität von Schlager. Allerdings möchte man eine zeitnahe Entscheidung des Österreichers. Ob der 28-Jährige in Leipzig bleiben will oder eine neue Herausforderung sucht, soll sich offenbar schon in der Winterpause entscheiden. 

Lesen Sie auch:
Wie lange sind Xaver Schlager (rechts) und Nicolas Seiwald noch Teamkollegen in Leipzig?
Klub will Entscheidung
ÖFB-Ass am Scheideweg: Neuer Vertrag oder Abschied
06.11.2025

Schlager selbst lässt sich unterdessen nicht in die Karten schauen. „Das ist eine private Sache von mir, darüber muss ich nicht öffentlich reden. Das ist eine Sache, die ich mit meiner Familie und dem Verein kläre“, betonte er zuletzt. Doch bald scheint eine Entscheidung unausweichlich zu sein. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
361.105 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.789 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.016 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Deutsche Bundesliga
Im Sommer ablösefrei
Juventus Turin will ÖFB-Teamspieler verpflichten
Münchner im Glück
Autsch! Real übersah Bayerns Super-Youngster Karl
Warum macht er das?
Ungewöhnlich! Bayern-Star sorgt für Rätselraten
Urbig jetzt gefordert
Muskelfaserriss! Bayern bestätigt Neuer-Verletzung
Schulter verletzt
Blöd gestürzt! Sorge um ÖFB-Teamverteidiger

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf