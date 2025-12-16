Auch Kind gerettet
Frankreich: Lenkerin versenkt Jaguar in Schwimmbad
Nach einem ungeschicktem Rangiermanöver auf einem Parkplatz hat eine französische Lenkerin ihren Joguar in einem Hallenbad versenkt. Der Luxuswagen krachte erst durch eine Wand, ehe er in dem Becken landete – die Fahrerin und ihr Kind konnten zum Glück rechtzeitig aus dem Wagen befreit werden.
Die Lenkerin in La Ciotat hatte das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt – und offenbar auch ordentlich Gas gegeben. Denn der Sportwagen durchschlug erst einen Zaun und dann eine Fensterfront des Hallenbades und tauchte dann in dem Schwimmbecken unter.
Autotüren waren unter Wasser schwer zu öffnen
Sowohl Badegäste als auch Fahrzeuginsassen hatten enormes Glück – niemand wurde bei dem Vorfall verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich etwa 20 Badende im Becken befunden haben. Ein Bademeister, eine Bademeisterin und ein Schwimmer eilten sofort herbei und zogen die 38-jährige Frau und ihr fünfjähriges Kind aus dem Wagen. Die Autotüren unter Wasser zu öffnen sei nur unter großer Mühe gelungen.
„Alles ging ganz schnell, auf das Szenario eines Hollywoodfilms sind wir eigentlich nicht vorbereitet“, erklärte der Bademeister dem Sender BFMTV. Die Bergung des Luxuswagens aus dem Becken gestaltet sich jedoch schwierig – das Hallenbad müsse für die nächsten Wochen geschlossen bleiben.
