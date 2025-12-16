Frankreich: Lenkerin versenkt Jaguar in Schwimmbad

Autotüren waren unter Wasser schwer zu öffnen

Sowohl Badegäste als auch Fahrzeuginsassen hatten enormes Glück – niemand wurde bei dem Vorfall verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich etwa 20 Badende im Becken befunden haben. Ein Bademeister, eine Bademeisterin und ein Schwimmer eilten sofort herbei und zogen die 38-jährige Frau und ihr fünfjähriges Kind aus dem Wagen. Die Autotüren unter Wasser zu öffnen sei nur unter großer Mühe gelungen.