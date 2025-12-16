Starker Auftritt von Aujesky beim Weltcup in Arosa

Der 32-jährige Niederösterreicher musste sich im großen Finale nur dem Kanadier Reece Howden geschlagen geben. Aujesky ist nach drei Bewerben Gesamt-Dritter. Bei den Frauen gewann Katrin Ofner das kleine Finale und wurde somit Fünfte. Der Sieg ging auch im dritten Saison-Weltcuprennen an die Schwedin Sandra Näslund.