Starker Auftritt von Aujesky beim Weltcup in Arosa

Johannes Aujesky hat am Dienstag beim Weltcup der Ski Crosser in Arosa den zweiten Platz belegt.
Der 32-jährige Niederösterreicher musste sich im großen Finale nur dem Kanadier Reece Howden geschlagen geben. Aujesky ist nach drei Bewerben Gesamt-Dritter. Bei den Frauen gewann Katrin Ofner das kleine Finale und wurde somit Fünfte. Der Sieg ging auch im dritten Saison-Weltcuprennen an die Schwedin Sandra Näslund.
Zweitbester ÖSV-Mann war Christoph Danksagmüller, der als Letzter seines Viertelfinallaufs ausschied. Bei den Frauen waren Sonja Gigler und Christina Födermayr jeweils im Achtelfinale gescheitert.
