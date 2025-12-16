Abfahrts-Abschiedstournee begann mit Platz drei

Österreichs Paraski-Team glänzte nach dem Weltcup-Traumstart in Steinach am Brenner auch bei der ersten Downhill-Station in Santa Caterina. Markus Salcher eröffnete in der stehenden Klasse seine Abfahrts-Abschiedstournee mit einem starken dritten Platz: „Damit habe ich nach Steinach und dem Training hier nicht gerechnet.“ Veronika Aigner (mit Guide Elisabeth) und Johannes Aigner (mit Guide Nico Haberl) feierte ihre nächsten Siege.
Nach der Saison ist für Markus Salcher nach dann 16 Jahren im alpinen Paraski-Zirkus Schluss. Abschließender Höhepunkt sind die Paralympics in Cortina und Mailand. Dass mit dem Kärntner Routinier weiter absolut zu rechnen ist, zeigte er in Santa Caterina mit Platz drei in der Abfahrt.
Nur der Schweizer Robin Cuche, Neffe von Didier Cuche, und der Kanadier Alexis Guimond waren noch schneller. Salcher lächelte: „Da ich in Steinach noch nicht so viel gezeigt habe und es auch hier im Training noch Luft nach oben gab, kam es für mich unerwartet. Damit habe ich nicht gerechnet. Umso schöner fühlt es sich natürlich an.“
Dank an die Serviceleute
Er bedankte sich explizit bei seinen Serviceleuten Stefan und Patrick, die seine Völkl-Ski in „Raketen“ verwandelt hatten: „Das Material war absolut erstklassig.“ Preisgeld gab es wie fast immer im Paraski keines. Die Prämie bestand aus einem Notizblock. Markus meint: „Das ist bei uns so. Wir müssen froh sein, dass wir genug Rennen haben. Wenn die Organisatoren auch noch Preisgeld aufstellen müssten, wäre es noch schwieriger für sie.“
Aigner-Geschwister wieder eine Klasse für sich
Einmal mehr ihre Klasse zeigten in der sehbehinderten Klasse die Aigner-Geschwister. Veronika gewann mit Schwester Elisabeth als Guide vor Chiara Mazzel (It). Ihr Bruder Johannes siegte mit Guide Nico Haberl vor Giacomo Bertagnolli (It). Mittwoch folgt die zweite Abfahrt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.