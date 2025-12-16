Abfahrts-Abschiedstournee begann mit Platz drei

Dank an die Serviceleute

Er bedankte sich explizit bei seinen Serviceleuten Stefan und Patrick, die seine Völkl-Ski in „Raketen“ verwandelt hatten: „Das Material war absolut erstklassig.“ Preisgeld gab es wie fast immer im Paraski keines. Die Prämie bestand aus einem Notizblock. Markus meint: „Das ist bei uns so. Wir müssen froh sein, dass wir genug Rennen haben. Wenn die Organisatoren auch noch Preisgeld aufstellen müssten, wäre es noch schwieriger für sie.“