Kam unerwartet

Abfahrts-Abschiedstournee begann mit Platz drei

Wintersport
16.12.2025 22:01
Markus Salcher belegte beim Paraski-Weltcup in Santa Caterina in der ersten Abfahrt Platz drei.
Markus Salcher belegte beim Paraski-Weltcup in Santa Caterina in der ersten Abfahrt Platz drei.(Bild: Ski Austria)

Österreichs Paraski-Team glänzte nach dem Weltcup-Traumstart in Steinach am Brenner auch bei der ersten Downhill-Station in Santa Caterina. Markus Salcher eröffnete in der stehenden Klasse seine Abfahrts-Abschiedstournee mit einem starken dritten Platz: „Damit habe ich nach Steinach und dem Training hier nicht gerechnet.“ Veronika Aigner (mit Guide Elisabeth) und Johannes Aigner (mit Guide Nico Haberl) feierte ihre nächsten Siege.

0 Kommentare

Nach der Saison ist für Markus Salcher nach dann 16 Jahren im alpinen Paraski-Zirkus Schluss. Abschließender Höhepunkt sind die Paralympics in Cortina und Mailand. Dass mit dem Kärntner Routinier weiter absolut zu rechnen ist, zeigte er in Santa Caterina mit Platz drei in der Abfahrt.

Nur der Schweizer Robin Cuche, Neffe von Didier Cuche, und der Kanadier Alexis Guimond waren noch schneller. Salcher lächelte: „Da ich in Steinach noch nicht so viel gezeigt habe und es auch hier im Training noch Luft nach oben gab, kam es für mich unerwartet. Damit habe ich nicht gerechnet. Umso schöner fühlt es sich natürlich an.“

Markus Salcher (re.) belegte Platz drei. Robin Cuche, Neffe von Didier Cuche, gewann.
Markus Salcher (re.) belegte Platz drei. Robin Cuche, Neffe von Didier Cuche, gewann.(Bild: Markus Salcher)

Dank an die Serviceleute
Er bedankte sich explizit bei seinen Serviceleuten Stefan und Patrick, die seine Völkl-Ski in „Raketen“ verwandelt hatten: „Das Material war absolut erstklassig.“ Preisgeld gab es wie fast immer im Paraski keines. Die Prämie bestand aus einem Notizblock. Markus meint: „Das ist bei uns so. Wir müssen froh sein, dass wir genug Rennen haben. Wenn die Organisatoren auch noch Preisgeld aufstellen müssten, wäre es noch schwieriger für sie.“

Hier jubelten die Aigners in Steinach über ihre Super-G-Siege. Dienstag gewannen Veronika Aigner ...
Hier jubelten die Aigners in Steinach über ihre Super-G-Siege. Dienstag gewannen Veronika Aigner und ihr Bruder Johannes Aigner mit ihren Guides die erste Abfahrt in Santa Caterina.(Bild: GEPA)

Aigner-Geschwister wieder eine Klasse für sich
Einmal mehr ihre Klasse zeigten in der sehbehinderten Klasse die Aigner-Geschwister. Veronika gewann mit Schwester Elisabeth als Guide vor Chiara Mazzel (It). Ihr Bruder Johannes siegte mit Guide Nico Haberl vor Giacomo Bertagnolli (It). Mittwoch folgt die zweite Abfahrt.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
