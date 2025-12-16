Vorteilswelt
FIFA reagiert: Günstigere WM-Tickets für Dauerfans

Fußball International
16.12.2025 20:40
Die FIFA verteilt bei der WM 2026 billigere Tickets an die teilnehmenden Verbände.
Die FIFA verteilt bei der WM 2026 billigere Tickets an die teilnehmenden Verbände.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Dauer-Fans ihrer Nationalmannschaften sollen bei der Fußball-WM 2026 für ihre Treue belohnt werden. Nach weltweiten Protesten wegen zu hoher Preise hat die FIFA auf die Kritik reagiert. Aus einem Sonderkontingent für teilnehmende Mannschaften wird es preiswerte Tickets zum Preis von nur 50 Euro pro Spiel geben. 

Die Verbände sollen diese Tickets für „loyale Fans, die eng mit dem Team verbunden sind“ verteilen.

FIFA-Boss Gianni Infantino
FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)

Neuer „Basisrang“ für Fans
Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle 104 WM-Spiele. Das Kontingent steht den jeweiligen Nationalverbänden zur Verfügung, die dann über die Vergabemodalitäten selbst bestimmen können. Zehn Prozent der Karten, die an die Verbände gehen, sind nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang.

Kritik für hohe Ticketpreise
Zuletzt waren die teilweise horrenden Ticketpreise kritisiert worden. Die Höchstpreise für die Vorrundenpartien liegen bei 430 Euro (erstes Spiel), 515 Euro (zweites Spiel) und 600 Euro (drittes Spiel). Den Teams stehen für den Fanblock acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

