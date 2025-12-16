FIFA reagiert: Günstigere WM-Tickets für Dauerfans

Neuer „Basisrang“ für Fans

Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle 104 WM-Spiele. Das Kontingent steht den jeweiligen Nationalverbänden zur Verfügung, die dann über die Vergabemodalitäten selbst bestimmen können. Zehn Prozent der Karten, die an die Verbände gehen, sind nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang.