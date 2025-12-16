Medicus-Star im Talk

Emily Cox: Baby-Überraschung kurz vor Dreh!

16.12.2025 21:00
Große Rollen bringen oft besondere Herausforderungen mit sich. Schauspielerin Emily Cox spricht mit krone.tv darüber, wie es für sie war, „Der Medicus 2“ zu drehen, welche Hürden es während der Dreharbeiten gab und wie sie sich in die Rolle einer bösen Königin eingefunden hat. Mehr dazu im Video.

