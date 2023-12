„Niemals den Respekt vorm Fliegen verlieren!“

„So nah wie möglich an einer Bergkante“

Bei Piloten beliebt ist das ungefährliche Fliegen im gleichmäßigen Hangaufwind, wie es auch jener Lavanttaler gemacht hat, der Mittwochnachmittag dabei auf der Koralpe abgestürzt war. „Beim Soaren fliegt man mit seinem Gleitschirm so nah wie möglich an einer Bergkante, da in diesem Bereich das stärkste Steigen vorherrscht“, erklärt der 63-jährige Villacher Othmar „Oldfox“ Altmann, der auf mehr als drei Jahrzehnte unfallfreie Gleitschirmfliegerei zurückblicken kann.