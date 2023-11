Second-Hand-Ware ist für Amazon Milliardengeschäft

15 Prozent Plus bei Gebrauchtware

In den ersten neun Monaten seien die Verkäufe von Gebrauchtwaren bei Amazon in Großbritannien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 15 Prozent gestiegen. In Großbritannien machte der US-Konzern 2022 einen Gesamtumsatz von 24 Milliarden Pfund.