Undercover-Video: Amazon zerstört weiter Neuware

In deutschen Lagern soll es ähnlich zugehen. Obwohl die Regierung im Februar 2020 ein Gesetz beschlossen hat, das nur die Weitergabe kaputter Ware an Entsorger erlaubt, filmten Aktivisten - siehe oben - im Mai 2021 in einem Amazon-Lager in Niedersachsen, wie Produkte von Kleidung über Spielzeug und Bücher bis hin zu teurer Elektronik vernichtet wurden.