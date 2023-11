Inder reiste für Feffernitz um die Welt

Kurios: Der Kontakt entstand via Facebook. „In den nächsten zwei Monaten spielt er Turniere in Europa, da mussten wir zuschlagen“, erklärt Feffernitz-Boss Helmut Löscher. Bereits im Vorjahr wollte der 25-jährige Diptayan Ghosh (297.) für Feffernitz antreten. „Da war er zu spät dran, die Anmeldefrist war verstrichen“, so Löscher. Jetzt schlugen die Neuzugänge so richtig ein.