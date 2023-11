Zoll ertappt dreiste Diebesbande auf frischer Tat

Am 16. November gegen 16 Uhr stahlen zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren bei einer Firma in Hohenems zwei Fahrräder und wollten diese in einen in der Nähe abgestellten Kastenwagen einladen. Dabei wurden sie von einer Streife des Zolls beobachtet. Eine 41-jährige Frau - allesamt rumänische Staatsbürger - wartete währenddessen im Fahrzeug. Noch bevor die Zollbeamten die Personen kontrollieren konnten, flüchtete der 34-Jährige mit einem Pkw. Trotz einer sofort eingeleitete Fahndung blieb die Suche nach dem Flüchtigen bislang erfolglos. Die beiden anderen Personen wurden angehalten.